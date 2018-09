"Este adevarat ca exista o situatie tensionata in momentul acesta in PSD, e o situatie tensionata, asa, ca atmosfera, sa spunem noi, pentru ca apar foarte multe zvonuri, apar extrem de multe comentarii pe marginea acestor zvonuri. A fost initiata de interventiile primarului general al Capitalei, Gabriela Firea.

In opinia mea, calmarea situatiei depinde foarte mult de o intalnire intr-o structura statutara, Comitetul Executiv, Biroul Permanent si Comitetul Executiv, pentru a discuta deschis aceste lucruri. Daca vrem sa existe o solutie care sa linisteasca toate lucrurile, care sa ofere si niste norme de conduita viitoare, trebuie ca lucrurile acestea sa fie discutate la scena deschisa, fiecare sa-si aduca in discutie problema care-l framanta cel mai mult, sa analizam lucrurile acestea si in final sa gasim o solutie pentru rezolvarea problemei respective. Daca cazanul va continua sa se incalzeasca, sigur ca exista riscul unei explozii", a declarat liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, potrivit Hotnews.ro.