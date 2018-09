Pentru ca referendumul sa se desfasoare timp de doua zile, este nevoie de modificarea legii referendumului, care prevede ca ziua scrutinului este duminica. De asemenea, dupa aprobarea unei astfel de OUG, Executivul trebuie sa adopte si hotarari de Guvern pentru stabilirea exacta a zilelor in care va avea loc consultarea populara, scrie News.ro.

Potrivit textului actual din legea referendumului, “ cetatenii sunt chemati sa isi exprime vointa prin vot in cadrul referendumului national cu privire la revizuirea Constitutiei in ultima duminica a perioadei de 30 de zile prevazuta in Constitutie, calculata de la data adoptarii de catre Parlament a proiectului legii constitutionale, Guvernul avand obligatia de a aduce la cunostinta publica, de indata, prin mijloace de comunicare in masa, textul acestuia si data referendumului ”.

Cati romani trebuie sa voteze la referendum pentru ca acesta sa fie validat

Potrivit ultimei raportari facute de Autoritatea Electorala permanenta, la 31 august 2018 erau 18.917.495 cetateni romani cu drept de vot. Astfel, pentru ca referendumul sa fie validat, este nevoie sa se prezinte la urne 30% din numarul total de alegatori, ceea ce inseamna 5.675.249. O alta conditie pentru validarea consultarii populare este ca cel putin 25% dintre voturi sa fie valide.

In ce priveste referendumul pentru schimbarea numelui judetului Olt in Romanati, acesta este un proiect mai vechi, initiat inca de anul trecut. Presedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat in iunie, potrivit presei locale, ca referendumul local privind modificarea numelului judetului va fi organizat pe aceeasi data cu cel pentru redefinerea familiei, care va fi organizat la nivel national. Acesta prevede modificarea denumirii judetului din Olt in Olt-Romanati, iar schimbarea sa se faca nu imediat pe actele si documentele oltenilor, ci gratuit, in timp, la expirare.

Referendumul din anul 2003 pentru revizuirea Constitutiei s-a desfasurat tot pe parcursul a doua zile, din cauza riscului de a nu se atinge pragul necesar de prezenta pentru validarea acestuia.