"Nu e vorba de niste concluzii, a fost o intalnire tehnica, cu expertii Comisiei de la Venetia. Am discutat despre legile de modificare a codurilor penale, aspecte tehnice, observatii pe care Ministerul Public deja le-a comunicat. Nu discutam ingrijorari, o sa vedeti comunicatul Parchetului General. Nu pot sa dau exemple, pentru ca deja toate observatiile pe care procurorii le-au formulat si le-au inaintat Parchetului General si CSM, le aveti pe site", a declarat Anca Jurma, potrivit Hotnews.ro.

In cursul zilei de joi, membrii Comisiei de la Venetia s-au intalnit cu presedintele Klaus Iohannis, cu membrii CSM, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu membri ai Comisiei speciale pentru Legile Justitiei.

"O delegatie a Comisie de la Venetia va efectua o vizita in Romania, in cadrul actiunilor de pregatire a avizului referitor la recentele amendamente la Codul Penal si la Codul de procedura penala, adoptate de catre Parlamentul Romaniei. Avizul a fost solicitat de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei. Delegatia va purta discutii cu presedintele Romaniei, ministrul Justitiei, reprezentanti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului General, Directiei Nationala Anticoruptie (DNA), Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Consiliului Superior al Magistraturii, Parlamentului, inclusiv ai Comisie speciale pentru Legile Justitiei, asociatii de judecatori si procurori si organizatii ale societatii civile", se arata in anuntul publicat, miercuri, pe site-ul Comisiei de la Venetia.