"A spus (directorul SRI - n.r.) ca au existat note trimise Ministerului de Interne, Jandarmeriei, a identificat beneficiarii acestor note trimise si inainte si dupa evenimentele din 10 august. (...) SRI spune ca nu are ce sa si reproseze, insa concluzia a fost ca in perioada imediat urmatoare toate informarile transmise structurilor beneficiare, inclusiv consilierului presedintelui, sa ne parvina si noua, ca sa stim ce au cuprins. Sigur ca au fost inclusiv informatii ca exista pericolul ca protestul pasnic va escalada si va deveni violent, ramane sa vadem ce contin aceste note", a declarat Claudiu Manda, potrivit news.ro.

Claudiu Manda a mai adaugat si faptul ca au existat discutii cu privire la finantarea protestelor, lucru care, daca se dovedeste a fi adevarat, poate fi o amenintare la adresa securitatii nationale.

"Am vorbit ca, in conditiile in care vorbim de o finantare straina asupra unei organizatii care doreste daramarea Guvernului si inlaturarea prin metode nedemocrate, sigur ca poate sa fie o amenintare la adresa securitatii nationale. Umreaza sa ne parvina la nivelul comisiei o informare concreta despre tot ceea ce presupune lucrurile care au aparut in spatiul public legate de miscarea #rezist", a adaugat presedintele Comisiei parlamentare de control al activitatii SRI .