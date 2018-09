"Si SRI considera sa trebuie sa avem o legislatie proaspata, moderna si o legislatie care sa ofere SRI si altor structuri de informatii instrumente pentru a face fata provocarilor si vulnerabilitatilor la adresa securitatii nationale actuale. Sigur ca prima lege asupra careia este important sa ne aplecam e Legea 51, care defineste amenintarile la adresa sigurantei nationale. Acolo sunt descrise destul de mult diferit amenintarile din tarile cu care SRI are parteneriat. Acestea sigur ca trebuie sa fie, totusi, in concordanta cu amenintarile globale si regionale, pe de o parte, dar si cu amenintarile pe care le avem la adresa securitatii Romaniei. Vorbim de terorism, amenintarea cibernetica, despre migratia ilegala si de spionaj, crima organizata de natura a afecta securitatea nationala si alte amenintari", a afirmat Manda, dupa audierea directorului SRI in comisie.

Manda a spus ca se doreste si modificarea legii SRI.

"Sigur ca se doreste modificarea legii SRI in asa fel incat sa fie foarte clar definite competentele in ceea ce priveste aceste amenintari nationale, pentru ca ar trebui ca la toate structurile de informatii din Romania sa le fie definite foarte clar competentele, sa nu existe competente si in sarcina unuia si a altuia. (...) Sigur, o propunere pe care o avem la nivelul comisiei este de a exista o structura nationala care sa se numeasca Autoritatea nationala de interceptare, sa fie singura structura care sa fie in raport cu operatorii de comunicatii si sa puna in aplicare mandatele de securitate nationala sau de supraveghere tehnica pe baza hotararilor din instanta si sa livreze datele respective catre unitatile de Parchet care le solicita pe baza de mandat, sa nu mai existe competenta a Serviciului in acest sens pe baza de Ordonanta 6, pe baza de decizie a CSAT, a deciziei CCR care invalideaza", a mai spus Manda.

El a mentionat ca trebuie modificate si legile referitoare la informatiile clasificate.

"Este important sa avem o lege a informatiilor clasificate sau modificarea acestei legi, vorbim de standardele romanesti, UE si NATO. S-a vorbit despre Statutul ofiterilor de informatii. Am discutat ca ar fi oportun sa avem structura militara de informatii sau structuri civile. Inca nu este o concluzie, poate ca, in acest moment, nu este inca potrivit sa avem si structura civila, poate acum este important sa avem macar o structura militara. La fel la legea terorismului, sa fie in concordanta cu Directiva europeana 549/2017, o lege privind securitatea cibernetica a Romaniei", a mai spus Manda.

Directorul SRI a fost audiat mai mult de 8 ore la comisia parlamentara de specialitate.