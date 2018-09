"Zilele acestea, eu am participat la multe discutii si intalniri, intamplatoare sau organizate, in care s-a analizat aceasta problema, a scrisorii semnate de contestatarii lui Dragnea. In cadrul acestor intalniri, eu am anuntat ca voi fi de acord cu un astfel de demers daca este unul rational, si daca are, intr-adevar, obiective rationale, solutii viabile si proceduri clare privitoare la ceea ce ar urma sa se intample dupa schimbarea lui Dragnea de la sefia PSD. Altminteri, de ce sa-l dam pe asta jos si sa-l punem pe altul in locul lui? Doar pentru asta, pe mine nu ma intereseaza asa ceva, fiindca eu nu vreau functii si garantii pentru un viitor politic. Eu vreau ca proiectele sa mearga si ca lucrurile sa functioneze. Atat", a declarat Dumitru Buzatu pentru PSnews.ro, citat de Digi24.

"Este necesar sa le discutam in forurile noastre de conducere si sa respectam procedurile statutare. Ca altfel, fara discutii si solutii rationale, pe mine nu ma intereseaza sa-l schimbam pe Dragnea si sa-l punem pe altul in scaunul lui, altul care sa faca si sa dreaga".