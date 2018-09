Intalnirea a avut loc in cadrul pregatirii avizului Comisiei cu privire la recentele modificari ale Codului penal si ale Codului de procedura penala adoptate de catre Parlamentul Romaniei. In acest caz, Comisia de la Venetia a fost sesizata de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.

In cadrul discutiilor cu membrii delegatiei Comisiei de la Venetia, presedintele Romaniei a apreciat expertiza tehnica a acestui organism, precum si importanta opiniilor exprimate de acesta atat in privinta legilor justitiei, cat si a Codului penal si, respectiv, a Codului de procedura penala.

”Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, in cadrul discutiilor, principalele probleme ridicate de noua forma a legislatiei penale, asa cum a fost votata de catre Parlament. In acest context, Presedintele Romaniei a aratat ca modificarile codurilor penale diminueaza predictibilitatea si dezechilibreaza sistemul judiciar, unul dintre efectele vizate fiind tocmai favorizarea unor politicieni cu dosare penale. Presedintele Klaus Iohannis a sustinut ca este inacceptabila distrugerea coerentei legislative”, se arata intr-un comunicat al Administratiei prezidentiale.

Conform sursei citate, presedintele a subliniat ca modificarile propuse de actuala majoritate parlamentara risca sa compromita efortul de consolidare a sistemului judiciar din ultimii ani .

Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat ca implicarea si sprijinul expertilor Comisiei de la Venetia au rolul de a ajuta Romania sa aiba o legislatie performanta si moderna.

Cu prilejul acestei intalniri, membrii delegatiei au mentionat ca opinia Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste modificarea Codului Penal si Codului de Procedura Penala urmeaza a fi adoptata in cadrul Sesiunii Plenare din 19-20 octombrie 2018, se mai arata in comunicat.