"Mi s-au transmis de pe www.newsteam.ro niste inregistrari telefonice, zeci de pagini de inregistrari telefonice, intre mai multi membri ai USR, vorbesc de parlamentari USR, care erau foarte ingrijorati si discutau zile intregi intre ei despre semnaturile false, sute si mii de semnaturi false din aceste liste faimoase pe care le-au depus in Parlamentul Romaniei. Aceste chestiuni fiind de o gravitate extraordinara, fals in declaratii si fals pentru semnaturi, sunt incriminate in Codul penal. Voi cere astazi presedintelui Dragnea si partidului meu, prin juristii si avocatii pe care ii avem, sa faca urgent o plangere penala la Parchet impotriva conducerii si a parlamentarilor USR si cer sa se verifice absolut toate listele. Sa se inceapa cu Ilfovul, cu Bucurestiul, cu Constanta, de exemplu. Aceste discutii telefonice le vom pune la dispozitia Parchetului sa isi faca treaba si impreuna cu cei care sunt responsabili sa verifice semnatura cu semnatura, lista cu lista", a afirmat Radulescu la Palatul Parlamentului.

El a adaugat ca este convins ca e vorba de mii de semnaturi false de care s-au folosit membrii USR, informeaza Agerpres.

"Membrii USR se intalneau pe la birouri si falsificau pur si simplu semnaturile. Asta inseamna ca tot demersul lor a fost un demers penal, nu a avut decat rolul sa pacaleasca lumea si sa vina in Parlament cu niste liste cu semnaturi false. Este foarte grav si lumea trebuie sa isi dea seama cine este acest USR, cine sunt acesti parlamentari care totdeauna fac scandal in Parlament", a mentionat Radulescu.