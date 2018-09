"Jandarmeria a depus intr-adevar o sesizare in care a expus o serie de date si fapte rezultate in urma analizelor care s-au facut la nivelul Jandarmeriei Romane si cred ca sunt indreptatiti sa faca lucrul acesta, pentru ca ei sunt pana la urma cei care au avut un rol important si determinant in gestionarea evenimentelor de la 10 august", a declarat ministrul Carmen Dan.

Ministrul de Interne este de parere ca fiecare are dreptul sa depuna o plangere daca crede ca sunt motive intemeiate. De asemenea, ea a declarat ca documentul depus la DIICOT este mai degraba un proces-verbal, scrie news.ro

"Este mai degraba un proces-verbal, asa cum aveau de altfel datoria sa faca, depus catre organul competent de Parchet. De aici incolo cred ca mult mai mult poate sa comunice chiar parchetul sesizat. Au depus un inscris care semnaleaza anumite aspecte. Numiti-l sesizare, numiti-l proces-verbal... Este un inscris care a fost inregistrat la DIICOT", a explicat Carmen Dan.