"Asa cum s-a decis in urma cu doua saptamani, astazi adoptam o ordonanta de urgenta, prin care stabilim noi masuri de sprijin pentru cei care au avut de suferit din cauza virusului pestei porcine africane. Venim, astfel, in ajutorul persoanelor care isi pierd locurile de munca detinute in societati comerciale care desfasoara activitati in sectorul cresterii suinelor. Concret, vom oferi o compensatie financiara neimpozabila in valoare de 500 de lei pentru fiecare persoana care si-a pierdut locul de munca din fermele afectate de pesta porcina africana", a declarat premierul Viorica Dancila, in debutul sedintei de Guvern.

Ea a precizat ca acest sprijin se acorda lunar in completarea indemnizatiei de somaj pentru o perioada de maximum sase luni, incepand cu data incetarii contractului individual de munca.

"Consider ca este nevoie de acest ajutor complementar celorlalte masuri de sustinere financiara pentru acest sector, precum si celor pentru combaterea raspandirii virusului", a spus premierul.

Viorica Dancila a mentionat ca prin rectificarea bugetara au fost asigurate deja numeroase resurse financiare pentru plata despagubirilor necesare in urma evolutiei pestei porcine africane, dar si pentru achizitia de materiale destinate controlului si combaterii virusului.

"Toti cei care au inregistrat pierderi din cauza acestui virus vor primi ajutorul de care au nevoie", a adaugat premierul.