"Campania "Fara penali in functii publice" se afla in faza de validare a semnaturilor la primarii. Realitatea este ca aceasta campanie afecteaza in mod direct si puternic foarte multi oameni din vechea clasa politica si daca initial a fost acel dispret, pentru ca erau convinsi ca campania nu va avea succes, in momentul in care s-a trecut de un milion de semnaturi si acestea au ajuns la primarii, asediul asupra campaniei continua prin agresiune, prin violenta si prin diverse tertipuri. Practic, cetatenii sunt sunati in acest moment de catre unii dintre primarii PSD pentru a fi amenintati si chemati sa isi retraga semnaturile sau sa-si nege semnaturile, amenintarile pornind de la retragerea ajutorului social sau de la diverse alte parghii pe care stim foarte bine ca in mediul rural primarii le au asupra oamenilor si sunt elemente pe care noi le consideram foarte grave", a declarat Barna la Palatul Parlamentului, potrivit dcnews.

Dan Barna sustine ca initiativa "Fara penali in functii publice" afecteaza "foarte direct si explicit interesele unui numar consistent de politicieni".

"Nu ne-au dat prea multa importanta pana acum, pentru ca niciunul dintre ei nu a crezut ca initiativa va strange semnaturile. Le-am strans si acum incearca cu disperare sa ne blocheze. Sunt convins ca vor folosi toate mijloacele ca sa ne blocheze, de la santaj, violenta fizica, pana la plangeri la Politie si Parchet. Nu ne vom lasa intimidati, vom continua sa cerem validarea semnaturilor, vom continua sa aratam public abuzurile facute impotriva noastra pana cand 'Fara penali' va ajunge in Parlament", a mai spus Barna.