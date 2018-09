"Am prezentat domnului comisar situatia creata de evolutia exploziva a pestei porcine africane, cu efecte atat in planul economico-financiar, dar si social. In acest context, am solicitat domnului comisar european acordarea intregului sprijin tehnic si financiar din partea Comisiei Europene pentru reducerea impactului nefast pe care pesta porcina africana l-a avut asupra agriculturii romanesti", a afirmat Viorica Dancila, la Palatul Victoria, in cadrul declaratiilor comune sustinute alaturi de Phil Hogan.

Premierul a subliniat ca asistenta europeana este foarte importanta pentru Romania, data fiind ponderea agriculturii in economia romaneasca.

"Este suficient sa amintesc ca datele statistice arata ca agricultura a contribuit de o maniera consistenta la cresterea economica a Romaniei", a precizat Dancila.

Premierul a aratat ca la intalnirea cu Phil Hogan a prezentat proiectele avute in vedere de Guvern pentru modernizarea agriculturii romanesti, scrie Agerpres.

"In primul rand, am prezentat domnului comisar o serie de actiuni intreprinse la nivel guvernamental, al caror scop este de dezvoltare a unei agriculturi competitive. Am aratat ca este pentru prima data cand au fost alocate la timp subventiile pentru agricultura. Am discutat despre programul de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii. Conform programului de guvernare, ne-am propus 2 milioane de hectare irigate in urmatorii doi ani. De asemenea, am prezentat masurile de dezvoltare a sistemului national antigrindina", a spus Dancila.

Totodata, sefa Guvernului a discutat cu oficialul european si despre obiectivele majore ale Romaniei pe durata mandatului la presedintia Consiliului Uniunii Europene si a reafirmat importanta pe care tara noastra o acorda coeziunii proiectului european.

"In acest sens, politica agricola comuna, alaturi de politica de coeziune, joaca un rol important in generarea de crestere economica si convergenta economica si sociala. In context, am reiterat pozitia Romaniei pe principalele subiecte circumscrise Politicii agricole comune. Suntem in favoarea continuarii convergentei platilor directe, care vor contribui la reducerea diferentelor dintre subventiile directe ale statelor membre din est fata de cele din vestul Europei. In acelasi timp, credem ca ar trebui sa se utilizeze la calculul subventiei suprafata solicitata intr-un an mai recent, respectiv 2018 si nu 2016. Sustinem mentinerea unui nivel adecvat al bugetului Politicii agricole comune, reducerea acestuia riscand sa adanceasca decalajele de dezvoltare intre regiuni, dar si intre statele membre. Dorim cresterea fondurilor alocate dezvoltarii rurale. Consideram ca reducerea de 16% si intentia de crestere a ratei de cofinantare nationala vor afecta grav dezvoltarea zonelor de munte, a zonelor defavorizate, a agriculturii ecologice, masurile de clima si mediu, investitiile in inovare si dezvoltarea de cunostinte", a mai declarat Dancila.

Potrivit acesteia, Romania se opune propunerii de plafonare obligatorie a subventiilor agricole.

''O astfel de masura ar afecta grav fermele mari, competitive, dar si pe cele mijlocii, fara a contribui cu adevarat la restructurarea fermelor necompetitive. Propunerea noastra este de a lasa la latitudinea statelor membre decizia privind plafonarea sau plata predistributiva cu cresterea procentului acesteia la 25 - 30% pentru fermele mari. Sustinem continuarea aplicarii schemelor de plata pentru tinerii fermieri si pentru fermele mici cu sprijin cuplat, precum si o politica simplificata in sensul debirocratizarii. Sunt convinsa ca impreuna vom reusi sa continuam la nivel national buna cooperare pe care am avut-o la nivel european si am incredere ca domnul comisar va avea o abordare obiectiva in ceea ce priveste Romania", a mai spus Dancila.