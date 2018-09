"Intrebati CSM-ul, care mi-a dat in scris ca nu putem intruni cvorumul pentru a tine sedinta de plen, ceea ce inseamna ca i-am intrebat. Si i-am intrebat chiar in doua randuri si am primit scris: nu putem avea cvorum pentru sedinta de plen sa dam avizul", a declarat Tudorel Toader, la Ministerul Justitiei, potrivit Dcnews.

Mai multi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii au trimis o scrisoare Avocatului Poporului prin care ii solicita acestuia sa sesizeze Curtea Constitutionala cu privire la ordonanta de urgenta care reglementeaza conducerea interimara a Inspectiei Judiciare.