Despre mitingul din 10 august, Tariceanu a declarat ca "acele manifestatii au fost alimentate".

"Vad ca aceasta dorinta de a mentine tensiunea, starea de incertitudine, punerea sub semnul intrebarii a stabilitatii politice a acestei tari, continua. Nu mai vorbesc despre faptul ca suntem in anul Centenar, poate ar fi fost un moment de relaxare in sensul discursului, adica sa nu mergem cu aceste actiuni si discursuri violente in Parlament, presarate cu jigniri, injuraturi, cu huiduieli, cu manifestatii, trantit pe jos, pe care le promoveaza USR. Ar fi fost normal sa incercam in acest an aniversar sa mergem catre un consens, o reconciliere, resetarea agendei politice, agendei publice. Nu vad nimic din acest lucru. Ne apropiem cu pasi repezi de 1 Decembrie, care va fi momentul culminant al anului Centenar, si intram in alt moment, care, dupa parerea mea, este iarasi foarte important pentru noi. Cum ne prezentam in fata tarilor membre ale UE, detinand presedintia Consiliului European. Mi-as fi dorit o alta Romanie, care sa fie capabila in acest moment sa arate ca s-a integrat pe deplin in UE, ca a asimilat valorile de democratie, de libertate. Iata-ne discutand despre protocoale in care colaboreaza justitia cu serviciile ca in vremea Securitatii din anii 50", a mai spus Tariceanu, potrivit Agerpres.

El a precizat ca si-ar fi dorit ca presedintele Romaniei sa fie un mediator in acest sens.

"Mi-as fi dorit sa vad presedintele dand un semnal in acest sens, de "haideti sa ne asezam toti la masa". Eu am atras atentia, in perioada cand Basescu era presedinte, ca face o mare greseala atunci cand vorbeste de rolul de presedinte-jucator. In momentul in care presedintele este jucator, adica actor si sustine pe unii sau pe altii, el nu mai are credibilitatea sa vina intr-un moment de rascruce pentru societate, intr-un moment tensionat, si sa spuna "va propun o solutie pentru a calma lucrurile, pentru a detensiona situatia, pentru a trage aer in piept si a merge mai departe". Este atat de nenorocita postura asta de presedinte-jucator pe care a inaugurat-o Basescu, cum nu va imaginati. Cei care au gandit Constitutia nu au gandit asa rolul presedintelui. Ca trebuie sa fie factorul de echilibru in societate, moderatorul intre stat si societate, intre institutii. Doar ca rolul acesta nu este simplu de asumat, tentatia este sa intervii, sa cobori in arena si sa te iei cu unii sau cu altii de piept, sa aperi pozitii ale unora sau altora, sa devii partizan. Este foarte prost ca, din pacate, Constitutia nu pune niste limite suplimentare presedintelui pentru a-l ingradi in asa fel incat sa joace rolul care ii este destinat de Constitutie", a adaugat Calin Popescu Tariceanu.