"Spatiul Schengen a fost creat printr-o intelegere care prevede si pasii de urmat, si conditiile care trebuie indeplinite. Comisia Europeana sprijina demersul de aderare a Romaniei, cum majoritatea statelor europene sunt pentru acceptarea Romaniei si de obicei se asociaza si cu Bulgaria. Aceste chestiuni au fost de multe ori si pe larg dezbatute, iar evolutia pe care o vedem in momentul de fata in domeniul legilor justitiei cu siguranta ridica cateva semne de intrebare suplimentare.

Eu sunt totusi moderat-optimist ca vom reusi sa avem o legislatie in materie de justitie care rezista la o verificare atenta in final si cred ca usor-usor toata lumea a inteles ca legislatia in domeniul justitiei trebuie imbunatatita, si nu ciopartita. Sper ca acest lucru in final sa fie inteles si de cei care au pornit cu un elan nemotivat si cu o totala lipsa de transparenta acest procedeu si cred ca exista suficienta intelepciune in politica romaneasca pentru a gasi un final potrivit pentru aceste lucruri, dar momentan, etapa in care ne aflam ridica mai multe semne de intrebare decat aduce certitudini", a spus Iohannis la conferinta comuna cu premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, aflat intr-o vizita in Romania, potrivit stirileprotv.ro.