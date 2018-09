"Eu cred ca aceasta gafa diplomatica se vede de la o posta. Nu e o chestiune de mare subtilitate. Cred ca o intelege oricine si sunt convins ca si presedintele vede cu aceiasi ochi. Acum, ce va face presedintele mi-e greu sa anticipez, dar se va crea o situatie cu totul si totul nefireasca. Adica, in momentul in care ministrul de Externe cere premierului sa demareze procedura de revocare, atunci este clar ca, la Washington, a-l trimite din nou pe Maior sa isi indeplineasca misiunea de ambasador, este clar ca misiunea e compromisa. Deci presedintele trebuie sa aiba in vedere toate aceste elemente", a declarat Tariceanu, potrivit Romaniatv.net.

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a spus, dupa ce a participat la audierea ambasadorului George Maior in cadrul Comisiei de politica externa, ca va fi transmis Ministerului Afacerilor Externe un punct de vedere referitor la discutiile cu reprezentantul Romaniei la Washington.