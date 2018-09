"Aceste semnale venite de la partenerii nostri trebuie sa fie luate foarte, foarte in serios. Noi suntem impreuna in UE si impreuna vrem sa construim o Uniune mai puternica si atunci, daca intr-o parte apar probleme care atrag atentia, este bine ca toata lumea sa reactioneze in ideea de a imbunatati intregul mers. Stiu ca in politica romaneasca sunt voci care acuza ca partenerii nostri se amesteca in treburile interne ale Romaniei. Aceasta abordare este fundamental gresita, tocmai in virtutea faptului ca suntem impreuna in UE este obligatoriu ca atunci cand ceva nu merge neaparat asa cum trebuie sa se atraga atentia. Aceste semnale trebuie luate foarte, foarte in serios, cum de altfel trebuie luata foarte in serios si opinia unor actori avizati externi, cum este, de exemplu, Comisia de la Venetia, care in zilele urmatoare se va afla in Romania nu pentru a ne critica, acesta este un discurs populist gresit. Oamenii vin ca sa ne ajute sa construim o legislatie mai performanta, mai moderna. Anumite abordari populiste prin care se arata ca ar veni unii straini sa ne invete cum sa ne randuim noi tara le refuz clar si categoric. Noi suntem intr-o uniune a valorilor. Noi dorim sa ne consultam cu parteneri bine intentionati care vin sa ne ajute. Aceste lucruri trebuie foarte, foarte bine intelese si aceste lucruri sunt importante pentru noi toti. Nu putem sa fim parte intr-o comunitate de valori si sa ne izolam fata de aceasta de comunitate", a spus seful statului la conferinta comuna cu premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, potrivit Agerpres.

Seful statului a subliniat, in context, importanta summitului de la Sibiu, aratand ca se vor "desena liniile viitorului nostru" cu aceasta ocazie.

"Acest viitor al Uniunii include Romania si pentru asta avem tot interesul sa aratam ca noi, romanii, am inteles ca este vorba despre valori, valori pe care si noi le respectam", a mai spus Iohannis.

Intrebat cu privire la acuzatiile din partea coalitiei de guvernare ca protestul din 10 august ar fi fost finantat extern, el a raspuns: "Nu am astfel de date".

La randul sau, premierul Olandei a precizat ca exista o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept in Romania in contextul evenimentelor recente.



"Este adevarat ca am urmarit si noi evenimentele recente din Romania. Avem si noi o serie de ingrijorari cu privire la statul de drept. Comisia Europeana, si ea recent si-a manifestat ingrijorarile cu privire la eforturile de reforma care par sa incetineasca ritmul. Din perspectiva noastra privim intai la Comisia Europeana si vedem ce fac ei acolo. Pentru noi toti, pentru toata Uniunea, statul de drept este un aspect cheie, este fundamentul parteneriatului european, siguranta juridica legala pentru firme si persoane private este extraordinar de importanta. Sa vedem cu ce va veni Comisia si apoi vom vedea fiecare dintre noi, independent, daca s-au facut progrese si in ce masura", a spus Rutte.