"Au iesit la iveala, ieri - azi, doua actiuni pe care le intreprinde Parchetul General condus de procurorul general, domnul Lazar, una impotriva ministrului Justitiei - ancheta penala impotriva lui, si astazi am vazut ancheta impotriva domnului Melescanu (ministrul de Externe - n.r.). Sistemul nu se da dus, nu depune armele si lupta. Asta se vede de la sine. Ce face procurorul general? Deschide actiuni penale impotriva a doi ministri.

Uite ca s-a dovedit pana la urma ce cancer este in societate, ce cancer a cuprins Justitia, functionarea unor institutii fundamentale ale statului, pentru ca aici nu e vorba doar de Justitie, inclusiv rolul nefast pe care l-au jucat serviciile. Sigur, aici sunt vinovati nu doar in Justitie, nu doar in servicii, inclusiv oamenii politici care au gasit de cuviinta sa intretina aceste relatii nesanatoase. Formulele acestea au dus la un sistem de putere care a fost creat de Basescu, l-a tinut sub control, l-a folosit si, in momentul in care Basescu s-a apropiat de finele mandatului, au inceput sa lucreze pe cont propriu si sa conduca Romania dupa bunul plac, eliminand pe cei care aveau curajul sa se opuna acestui sistem ilegal, imoral si nedemocratic", a declarat Calin Popescu-Tariceanu, potrivit Romaniatv.net.