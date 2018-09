"Referitor la 10 august, evident ca este o miza uriasa si explica de ce domnul Dragnea a inceput atacul impotriva procurorului general, un procuror general care mie nu imi place, domnul Lazar, dar care acum coordoneaza o ancheta din care urmeaza sa aflam adevarul.

Eu va spun un lucru: am fost patru ani prim-ministru, stiu foarte bine ca inainte de proteste, si am avut destule proteste, poti sa te organizezi tu, Guvernul, ca sa eviti violentele, motiv pentru care patru ani de zile, desi au fost suficiente proteste in fata Palatului Victoria, nu ati vazut niciun jandarm batut, niciun om batut. Sau poti sa te organizezi ca sa ai violente si le spui jandarmilor «ia veniti de cinci ori decat ca de obicei si apucati-va...» ca jandarmii fac ce li se da ordin, nu? Din acest punct de vedere, sunt absolut convins ca s-a dorit sa existe acele violente, evident acele violente au scapat de sub control. Doamna Dancila a fost trimisa in concediu in mod intentionat pentru ca domnul Dragnea cu doamna Carmen Dan sa coordoneze violentele pentru ca apoi sa vina cu minciuna asta cu lovitura de stat", a declarat Victor Ponta, potrivit news.ro.