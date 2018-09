"M-au intrebat primarii daca ma intorc la PSD daca pleaca Dragnea. Nu ma intorc la PSD, doar daca PSD face o schimbare adevarata, nu doar Dragnea. Acum PSD a ajuns mai rau decat PRM. Are un discurs xenofob, populist, antieuropean, foloseste teme de un populism sinistru, deci daca PSD redevine un partid de centru stanga, dar in sens european, in sensul reformelor, in sensul bunei guvernari, Pro Romania e gata sa faca aliante, sa sprijinim la nivel local, de exemplu, la nivel judetean, in Parlament. Le-am spus asta primarilor, daca vor dori sa candideze la PSD sau vor de la Pro Romania, important e insa ca oamenii sa stie mai jos ca exista aceasta alternativa pentru ca foarte multi le-au spus primarilor <<nu ne mai cereti sa votam cu PSD, cu Dragnea si Dancila>>. Eu stiu ca Timisul e campion la absenteism la vot si daca nu au cu cine sa voteze, nu isi strica duminica. Nu e usor sa ne facem cunoscuti, dar muncim la acest lucru", a declarat Ponta.

Victor Ponta a mai spus ca va candida la alegerile europarlamentare pe primul loc pe lista partidului pe care il conduce si se asteapta ca si Liviu Dragnea sa faca acelasi lucru.

"Eu voi fi locul unu pe lista, nu vreau sa merg la Bruxelles, dar vreau sa legitimez lista celor care vor merge cu niste obiective clare, inteleg ca domnul Orban va fi la PNL locul unu, domnul Ciolos la partidul sau si ma astept ca si domnul Dragnea sa fie primul la PSD pentru ca liderii politici sa ii legitimeze, sa arate sprijinul pentru cei care vor merge la Bruxelles si atunci o sa mergem si la Lugoj ,si la Varias, si peste tot cu buletinul de vot unde pe locul unu e Ponta, Orban, Dragnea", a adaugat Ponta., potrivit news.ro.