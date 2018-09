"Domnul Liviu Dragnea incalca grav regulamentul Camerei Deputatilor si in baza articolului 248, PNL constata ca domnul Liviu Dragnea realizeaza o abatere disciplinara grava de la regulamentul Camerei Deputatilor.

Solicitam audierea domniei sale in Comisia de disciplina si suspendarea activitatii acestuia pe o perioada prevazuta in regulamentul modificat chiar de actuala majoritate PSD-ALDE, intrucat domnul Liviu Dragnea se situeaza in afara regulamentului Camerei Deputatilor, prin faptul ca a refuzat convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor, semnata de 114 deputati, asa cum prevede regulamentul, numarul acestuia fiind chiar mai mare decat numarul minim prevazut in regulamebt. Noi am depus si in nume personal o plangere la Parchet", a declarat prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, in Parlament, potrivit Mediafax.