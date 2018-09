"In legatura cu plangerea facuta de Jandarmeria Romana, consider ca in Romania crima organizata da o lovitura de stat, pentru ca putem constata lesne cum un clan mafiot de la Teleorman, unde intra condamnati, anchetati, asociatii si interpusii acestora, utilizeaza in mod nedemocratic si ilegal institutii ale statului roman in lupta lor cu legea si cu cetatenii, altfel nu exista nicio explicatie rationala cum o institutie condusa de un fidel al domnului Liviu Dragnea si al doamnei Carmen Dan, dupa violentele nejustificate impotriva romanilor din 10 august, indrazneste sa afirme ca 100.000 de oameni au venit in Piata Victoriei pentru a ocupa o cladire goala cu primul-ministru plecat in concediu.

Fac un apel la toate institutiile statului roman care au onoare si demnitate si care considera ca au o tara de aparat sa ia atitudine. Am ajuns intr-o situatie de o gravitate fara precedent", a declarat Raluca Turcan, la Parlament, potrivit Digi24.