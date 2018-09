"Opozitia parlamentara are acest instrument al motiunii de cenzura, iar noi credem ca acum era cel mai prielnic moment pentru a depune o motiune de cenzura. Asta este si motivul pentru care am redactat acest text, pe care l-am trimis oficial catre colegii de la PNL, USR si parlamentarilor neafiliati. Am avut discutii si cu colegii din USR si cu cei din PNL. Romanii din Diaspora insa trebuie sa stie o realitate - ca in afara de partidul nostru nimeni nu vrea sa dea jos actualul Guvern. Nu este un atac, este o constatare dezamagitoare la adresa colegilor din Opozitie, care cred ca glontul motiunii de cenzura trebuie tras mai tarziu. Nimic mai fals, pentru ca nu poti schimba un Guvern cu o luna sau cateva saptamani inainte de inceperea presedintiei Consiliului Uniunii Europene.

Vedem ca actualul Guvern nu a fost in stare sa gestioneze aceasta criza a pestei porcine si vor fi sacrificati peste un milion de porci, pune amprenta pe acest Guvern aceasta criza. Al doilea subiect tine de Mineriada din 10 august. Am vazut cat tupeu are actualul Guvern si ieri la motiunea simpla si imi dau seama ca cetatenii (...) au din ce in ce mai putina rabdare. Pe 10 august, sute de mii de romani au cerut ca Guvernul Dancila sa plece acasa", a declarat Eugen Tomac, potrivit antena3.ro.