Proiectul de hotarare privind infiintarea unei Comisii de ancheta pentru posibilele interceptarile ilegale din interiorul PSD a fost respinsa in plenul Camerei Deputatilor cu 94 de voturi „pentru”, 146 voturi ”impotriva” si sase abtineri.

Deputatul liberal, Florin Roman a sustinut ca acuzatiile care au aparut in spatiul public de catre membrii din interiorul PSD pot afecta drepturile si libertatile cetatenesti.

"In spatiul public au aparut acuzatii extrem de grave care pot afecta drepturile si libertatile cetatenesti, dar si siguranta nationala. Dumneavoastra sunteti cei care va laudati ca luptati cu statul paralel doar atunci cand va convine. Voi ati aparut in sternograme facand politie politica. Domnului Dragnea, caruia ii place sa lupte cu statul paralel, vedem ca statea la masa cu acesta. Au trecut 11 ani de cand am intrat in UE, suntem stat membru NATO, ganditi-va daca vreti sa traiti intr-o astfel de tara. Daca un lider politic cu doua condamnari poate sa ne duca in gard si Romania alaturi de noi", a declarat deputatul PNL, Florin Roman, in plenul Camerei Deputatilor, potrivit Hotnews.ro.