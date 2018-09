Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a solicitat demisia ministrului de Interne, mentionand ca aceasta "a coordonat represiunea din 10 august".

"Din perspectiva Partidului National Liberal, demisia ministrului Carmen Dan, care a coordonat de facto interventia de pe 10 august, si a intregii conduceri a Jandarmeriei este o prioritate de siguranta nationala: acesti oameni au dovedit ca nu vor si nu sunt capabili sa asigure ordinea si sa respecte legea, inclusiv o serie de documente esentiale, cum ar fi Strategia Nationala de Aparare a Tarii - care subliniaza faptul ca garantarea sigurantei cetatenilor reprezinta un interes national de securitate. Zeci de mii de protestatari pasnici au fost loviti si atacati cu gaze lacrimogene din cauza unui grup provocator care nu a putut fi identificat si izolat ore in sir. Si ne putem gandi la premeditare, amintindu-ne ca recent Liviu Dragnea si Carmen Dan voiau sa ofere Jandarmeriei atributii de cercetare penala, dar si paza si protectie pentru demnitari. Stimati colegi, nu este permis si generatiei noastre sa accepte inca o mineriada fara ca vinovatii sa plateasca. Nu trebuie sa mai toleram niciodata imaginea cetatenilor romani nevinovati, pasnici, loviti peste cap cu bastoane de cauciuc. Nu aceasta este tara pe care am ales sa o construim la Revolutia din 1989. Fiecare lovitura ilegala din 10 august a fost una peste obrazul democratiei romanesti, iar cei vinovati trebuie sa plateasca. Carmen Dan trebuie sa plece azi din fruntea Ministerului Afacerilor Interne", se arata, printre altele, in textul motiunii, potrivit Agerpres.

Motiunea simpla a fost dezbatuta in plenul Camerei marti.

La dezbateri, ministrul de Interne, Carmen Dan, a amintit ca a prezentat public explicatii cu privire la ceea ce s-a intamplat pe 10 august, primele fiind oferite chiar a doua zi, cand au fost prezentate datele preliminare referitoare la actiunile fortelor de ordine. Ea a mai spus ca a oferit toate documentele solicitate Parchetului si le-a trimis inclusiv Comisiilor de aparare din Camera Deputatilor si din Senat.