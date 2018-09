"Eu cred ca discutiile trebuie purtate cu toate cartile pe fata, de catre cei doi, Gabriela Firea si presedintele Liviu Dragnea, in forul de conducere al partidului. Cu totii au aceasta obligatie sa rezolve problemele in partid. Cei din CEx, din BPN. Ei au creat felul in care se comunica in partid. Asa cum au stat ani de zile la aceeasi masa si au facut lucruri bune la aceeasi masa. Obligatia lor ca si lideri este aceea de a gasi solutia si pacea de care partidul are nevoie.

Lucrurile n-ar trebuie sa fie asa cum sunt in situatia de astazi. Este clar ca pierde partidul ca imagine si, dincolo de partid, cred ca pierde tara. Pentru ca fiind, totusi, cel mai mare partid, lumea asteapta multe", a declarat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, potrivit dcnews.ro.