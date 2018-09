"Noi suntem si cei care si-au spus de-a lungul timpului punctul de vedere, fie ca a fost vorba de Nae Badalau, de Tutuianu, de Mihai Tudose, Cati Andronescu sau ca e Gabi Firea in momentul de fata. Niciunul dintre noi nu ne dorim sa plecam, noi suntem membri de partid, suntem membri PSD. Atat timp cat suntem membri PSD, cred ca aceasta majoritate nu se pune la indoiala. Dar cu certitudine cei despre care va vorbeam si alti colegi de-ai nostri, impreuna cu mine, consideram ca ar trebui sa se faca o analiza a actualei conduceri si a actualei activitati a partidului avand in vedere ca situatia din teren nu este cea la care ne-am asteptat.

Eu, acum, cu certitudine, ii dau dreptate Gabrielei Firea. Nu in totalitate, nu pot sa stiu daca a fost sau nu urmarita, sunt si alte afirmatii facute de ea. Sunt de acord insa ca, in actuala formula, PSD-ul nu mai poate continua. Ceea ce se reproseaza de catre membrii nostri, cel putin din zona din care vin eu – Banat, Ardeal si nordul Maramuresului, este exact acest lucru. Cred ca actualul presedinte (Dragnea – n.r.) ar trebui sa-si analizeze foarte bine pozitia pe care va dori sa o ocupe – presedinte de Camera, presedinte de partid. Este foarte greu sa ocupi in ansamblu totul – partid, Guvern si Parlament", a mai spus deputatul PSD Adrian Pau, potrivit Digi24.