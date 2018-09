"Trei miliarde de barbati fara o femeie nu pot procrea. Patru miliarde de femei fara un barbat nu pot procrea. Si asta nu e o chestiune pe care sa o fixam noi prin Constitutie, printr-o lege data de Parlament. Este o lege naturala, este o lege care vine din Creatie.

Eu marturisesc faptul ca eu cred ca exista Dumnezeu si ca el are rol creator. Nu cred in teoria unei mari explozii. Sa nu va suparati pe mine, nu am intalnit nicaieri in lume, in nicio ipostaza, o explozie care sa fie creat ceva, in afara de haos", a declarat Nicolae Serban, potrivit Digi24.

Serban Nicolae a mai adaugat faptul ca „procrearea nu se poate realiza decat intre un barbat si o femeie” si ca „poporul roman are nevoie de continuitate, are nevoie de copii”.