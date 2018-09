"Ministrul Carmen Dan are pe maini sangele oamenilor gazati si loviti cu brutalitate pe 10 august in Piata Victoriei. Un om a murit, peste 500 de persoane, intre care batrani, femei si copii, au fost ranite. Sute de persoane se afla si acum sub tratament.

Pe 10 august, doamna Carmen Dan s-a aflat la pupitrul de comanda al celei mai grave actiuni de reprimare a drepturilor cetatenesti de dupa mineriadele din anii 90. Pentru acest lucru, dar si pentru actiunile ulterioare de ingreunare a anchetei, Carmen Dan, trebuie sa plateasca!

Exista toate argumentele sa afirmam ca 10 august a fost o represiune premeditata, atent planificata, comandata de Carmen Dan. si de Liviu Dragnea, coordonata chiar de ministrul de interne, din sediul ministerului si pusa in aplicare prin persoane fidele din Ministerul Afacerilor Interne. In plan european, prejudiciile pentru Romania sunt uriase.

Tot ministerul de Interne stia despre - si acum citez dintr-un raport MAI din 2011 devenit public - 'reteaua infractionala de la Teleorman' – am incheiat citatul. Peste ani, Ministerul de Interne a ajuns sa fie capusat de clanul de la Teleorman.

Sunt deja foarte multe incalcari ale legii semnalate pe diverse canale atat de colegi ai ministrului Dan din PSD cat si de personal MAI.

Au cauzat prejudicii uriase de imagine pentru o institutie a onoarei si legalitatii, pe care au impins-o in siajul unei agende a infractorilor, interesati de albirea propriilor dosare, stergerea urmelor si reprimarea drepturilor cetatenesti.

Aceste dovezi nu vor mai putea fi ascunse. Iar rapoartele pe care le clasifica in mod ilegal ca sa ingreuneze ancheta nu vor ramane clasificate la nesfarsit. Nu vor putea fi ascunse nici informatiile si dovezile privind accesul ministrului ilegal la comunicatii private.

Adresez invitatia tuturor colegilor sa voteze motiunea depusa, ca un gest ferm al Parlamentului Romaniei impotriva actiunilor ilegale, specifice politiei politice, de care doamna Carmen Dan este vinovata. Sutele de raniti din Piata Victoriei, milioanele de romani din tara si strainatate ingroziti de brutalitatea represiunii, asteapta acest gest ferm, de responsabilitate politica, din partea Parlamentului Romaniei", a scris Raluca Turcan pe Facebook.