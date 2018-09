"Voi cere ca toti membrii de partid, indiferent ca este de o luna venit in partid sau de 20 si ceva de ani, sa fie tratat cu aceeasi moneda. Daca se considera ca un membru de partid, cum am fost eu, de exemplu, atunci cand am facut o anumita declaratie, am fost suspendat sase luni, dupa aceea mi s-a retras sprijinul politic. Eu cred ca doamna primar general, in aceasta situatie, a facut un mare deserviciu partidului nostru. Poate ca unele dintre chestiunile pe care le-a ridicat sunt reale, poate nu sunt reale, trebuia sa le discute asa cum le discutam noi, in general, in interiorul partidului, sa nu iasa public, pentru ca ne-a facut un mare deserviciu. Noi cand mergem in teritoriu, acasa, toata lumea este foarte ingrijorata, sunt tulburati primarii, nu stiu ce se mai intampla cu noi, ne omoram intre noi, e o chestiune care pana acum nu s-a intamplat.

Nu am discutat cu presedintele, nu stiu ce hotarare va lua, eu am cerut si astazi si cer de o saptamana ca cei care se fac vinovati de prejudicii majore aduse partidului, conform statutului, sa fie tratati toti la fel, adica sa se inceapa suspendare, toate masurile care sunt pana la excludere, in functie de ce hotaraste Comitetul Executiv. Se incepe cu avertisment, apoi suspendare si ridicarea sprijinului politic, apoi excludere. Trebuie sa fim toti tratati la fel, am spus ca o sa fac mare scandal in partid daca eu sunt tratat intr-un fel si doamna Firea in alt fel", a declarat Radulescu, citat de antena3.ro.