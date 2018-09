"Deputatul USR Tudor Pop i-a transmis ministrului, de la tribuna Parlamentului, ca exista nenumarate indicii care arata ca institutia pe care o conduce, ca institutiile subordonate Guvernului si ca factori politici, printre care si ministrul de Interne, au orchestrat cu mare atentie un act de represiune la adresa cetatenilor Romaniei. Mai devreme sau mai tarziu adevarul va iesi la iveala iar responsabili vor plati!



USR va lupta din Parlament pentru ca adevarul sa iasa la iveala iar responsabilii sa plateasca pentru abuzurile de pe 10 august.



'Incercati sa va ascundeti sub aprobarea parinteasca a domnului Tariceanu, sub lectiile de semantica pe care ni le tine aici, in plen, cu generozitate, domnul Vosganian. Sub vanataile Stefaniei, fata pe care ati folosit-o pe post de momeala, diversiune si justificare a violentelor. Va mai ascundeti si in spatele unei majoritati care nu permite Parlamentului Romaniei sa o audieze pe doamna Dancila, in timp ce aceasta este chemata sa dea explicatii in fata Parlamentului European pentru 10 august. La final, mai incercati sa va ascundeti in spatele unui raport secretizat tot de dvs. (...)

Ati secretizat tot ce-ati prins, doamna Carmen Dan. OK. Dar nu puteti secretiza miile de inregistrari video, sutele de plangeri penale, sutele de oameni care au suferit si inca sufera de pe urma interventiilor brutale din Piata Victoriei.

Nu puteti secretiza, de exemplu, dosarul medical al domnului Oprea. Un cetatean ca oricare altul care in seara de 10 august a fost impuscat in coapsa de un jandarm, la cativa centimetri de artera femurala. Chiar asa, stiti cum arata o plaga produsa de o grenada acustica trasa de la mica distanta? As vrea sa va arat, am primit acordul domnului Dragnea. Cum justificati acest dosar medical, doamna Dan?', a sustinut deputatul USR Tudor Pop", conform sursei citate.