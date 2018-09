"In istoria dreptului penal au fost relativ multe acte de clementa referitoare la amnistie, referitoare eventual si la gratiere. De fiecare data legiuitorul (...) a prevazut conditiile amnistiei/gratierii, dar a prevazut si exceptiile, ca nu poti sa amnistiezi, gratiezi fapte grave, contra persoanei, faptele de violenta domestica, sunt valori care trebuie protejate in orice contest socio-economic si nu s-au bucurat de clementa legiuitorului. Acum, sigur, ca suntem in Anul Centenar, legiuitorul ar putea fi generos din aceasta perspectiva.

Exista in Parlament de anul trecut un proiect de lege privind amnistia si gratierea. Este vorba de o vointa politica, este vorba de o decizie juridica, este vorba de o politica penala pe care legiuitorul are deplina competenta constitutionala sa o promoveze. Eu nu ma substitui si nu pot sa ma substitui legiuitorului. Vom vedea daca aceasta este calea de urmat. La Ministerul Justitiei nu exista nici in discutie, in dezbatere, in elaborare, in avizare un proiect de act normativ referitor la amnistie si gratiere", a spus Toader la Antena 3, potrivit stirileprotv.ro.