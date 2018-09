"Sa spui ca ministru al Justitiei ca nu primesti aviz de la CSAT sau ca nu ceri aviz de la CSAT e o forma de a declara ca nu-ti pasa de ce gandeste sectorul judiciar despre un proiect de lege pe care il propui spre adoptare sau o decizie a Guvernului si care vizeaza direct justitia. Legea prevede foarte clar faptul ca esti obligat sa ceri avizul de la CSM si de la CSAT. In cazul respectiv a fost o consultare cu SRI-ul pentru ca ordonanta de urgenta respectiva viza SRI-ul si atunci e normal sa discuti cu ei.

Nu aveam nevoie de aviz pentru a adopta proiectul de ordonanta, dar pentru noi, pentru Guvernul din 2016, era firesc sa avem consultari cu toti actorii care erau vizati de actele normative pe care noi le adoptam. Asta e un lucru de bun-simt, daca nu de buna practica legislativa si nu e cazul sa-i dau eu lectii domnului Tudorel Toader despre ce inseamna buna practica legislativa", a declarat Dacian Ciolos marti, la Realitatea TV, in replica la criticile aduse la adresa sa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind faptul ca a cerut avize de la CSAT si SRI referitoare la unele acte normative, printre care si OUG 6/2016, scrie Agerpres.

Fostul premier a explicat decizia adoptarii OUG 6/2016

"Ordonanta 6 a venit in urma unei decizii a Curtii Constitutionale care interzicea SRI sa mai utilizeze acel instrument, acele dispozitive de interceptari care erau legale, folosite de procurori, cu aviz de la judecatori, conform legii, in anumite dosare de cercetari penale. (...) In momentul in care CCR a dat aceasta decizie si ea intra in vigoare, o serie de dosare, inclusiv de coruptie, care se aflau pe rol la Procuratura si chiar la DNA riscau sa ramana blocate. (...) Si atunci era important ca Guvernul sa vina cu alternativa care sa tina cont de decizia CCR. (...) De aceea noi am lucrat foarte repede, dar in mod transparent, pe acest proiect de ordonanta, am cerut avizul CSM, am primit avizul din partea comisiei 1 din CSM, cea, de fapt (...), care avea competenta pe aceasta tema si care ne-a dat avizul (...) si cu acest aviz, sedinta de guvern a fost intr-o vineri, daca tin eu bine minte (...), a fost o sedinta extraordinara, deci am adoptat stiind ca avem acest aviz. Conducerea CSM ne-a spus: nu putem convoca de urgenta CSM acum pentru a va formaliza, de fapt, acest aviz pe care-l aveti de la comisia 1, dar o sa o facem saptamana urmatoare. Deci, noi am adoptat ordonanta de urgenta, ea a fost publicata, a venit apoi si avizul de la CSM care, de fapt, a formalizat ceea ce decisese deja comisia 1, cea de specialitate. Ordonanta de urgenta s-a dus la Parlament, asa cum prevede procedura. Nu au blocat-o pentru ca puteau sa o faca. Daca atunci considerau ca avizul respectiv nu a fost unul corect, ei stiau foarte clar cum s-a operat acea decizie. Parlamentul a lasat-o sa mearga, ea a intrat in functiune si a produs efecte", a spus Ciolos.

El a adaugat ca, din cate stie, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei si a trimis-o la Camera Deputatilor.

"Ce se intampla acum? La un an si jumatate, la doi dupa ce aceasta ordonanta a fost adoptata in mod foarte transparent, asa cum v-am explicat, se trezeste Parlamentul sau Ministerul Justitiei ca ea ar avea niste probleme. Si de ce? Nu pentru ca e o problema cu ordonanta respectiva (...), ci pentru a gasi inca o chichita din asta legislativa, procedurala, ca sa impiedice finalizarea unor dosare care au un impact negativ si pun in pericol libertatea unor oameni politici. (...) Acum s-au trezit pentru ca si-au dat seama ca aceasta poate sa fie o solutie ca sa scape de anumite dosare in justitie", a declarat Ciolos.

Toader: In Camera Deputatilor este un proiect de lege care analizeaza OUG 6

"In Parlament se afla o lege de aprobare a Ordonantei 6/2016, ordonanta care a permis constituirea acestor echipe mixte, incheierea acestor protocoale. O ordonanta care a fost initiata pe 9 martie 2016, a primit avizul de la SRI, a primit avizul de la CSAT (...), asa scrie in Monitorul Oficial (...), pe 10 a fost avizata, s-a trimis tot pe 10 la CSM s-o avizeze iar pe 24 martie 2016 a primit si avizul favorabil de la CSM. In Camera Deputatilor este un proiect de lege, intr-un stadiu avansat, am inteles, care analizeaza Ordonanta 6, care a permis aceste echipe mixte si aceste protocoale", a spus Toader intr-o emisiune la Antena 3.

"Am inteles si din spatiul public ca este foarte posibil ca ordonanta sa fie respinsa, si atunci, daca respingi ordonanta, este oarecum echivalentul unei modificari substantiale printr-o alta ordonanta de urgenta. Ce va fi important acolo, ca legiuitorul sa stabileasca ce se intampla cu efectele juridice pe care ordonanta le-a produs de la momentul 11 martie 2016 pana la respingerea prin lege. Le anuleaza sau le lasa in continuare?", a spus Toader.

"Daca legiuitorul spune ca nu se mentin efectele, le anuleaza, atunci ne intoarcem si toate probele, cauzele solutionate prin echipe mixte/protocoale vor fi supuse revizuirii (...), toate cele care au intrat sub efectul ordonantei din 11 martie 2016. Primul protocol e din 2005, apoi a fost editie revizuita in 2009, apoi revizuita si imbunatatita in 2016. Pot sa va citez din memorie urmatorul paragraf din 2016, ca partile semnatare pot conveni sa colaboreze si in alte domenii decat cele mentionate in protocol, adica le dadea o mana libera ca insisi cei care aplica protocolul sa imbunatateasca formulele de colaborare, de prevenire. (...) Vedem ce va prevedea legiuitorul la momentul respectiv", a afirmat Toader.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca la Camera Deputatilor exista un proiect de lege care analizeaza Ordonanta 6/2016, care a permis existenta protocoalelor si a echipelor mixte intre SRI si Parchete.El a afirmat ca in cazul in care Ordonanta 6, emisa in timpul guvernarii Ciolos, va fi respinsa, este important de vazut ce se va intampla cu efectele juridice produse de aceasta.El a precizat ca daca ordonanta cade prin noua lege, legea trebuie promulgata de presedinte, publicata in Monitorul Oficial si produce efecte la trei zile de la publicare daca in cuprinsul ei nu se prevede o durata mai mare.Ministrul a precizat ca avizul CSM din 2016 este unul consultativ iar emitentul este obligat sa-l ceara.

"Avizul CSM-ului este consultativ. La avize consultative, tu, emitent, esti obligat sa-l ceri. Celalalt nu-i obligat sa-l dea. Daca il da favorabil sau negativ, nu esti obligat sa-l iei in seama. Insa, intre aceste conditii mai apare una: cand ceri avizul, sa-i dai un timp autoritatii emitente a avizului sa-l poata discuta, sa ti-l poata trimite. (...) Dar, in acelasi timp, nici emitentul avizului consultativ nu poate bloca emitentul/decidentul, pentru ca ai converti un aviz legislativ intr-un drept de veto", a explicat Toader.