"Cateva observatii despre ce a spus Dacian Ciolos in seara asta. Inca o data a aratat ca este un om care habar n-a avut ce semneaza si a ramas aceeasi papusa a serviciilor. Asa-zisa obligativitate de a cere avizul de la CSAT pe ordonante - nu exista asa ceva, nici macar la buget. Putea sa citeasca legea CSAT. Daca nu o intelegea in romana, o traducea in franceza. Acolo scrie ca institutiile din sistemul de securitate nationala (...) trebuie sa avizeze proiectele de buget, adica inainte sa le trimita la Ministerul de Finante, trebuie sa le avizeze CSAT", a spus liderul social-democrat la Antena 3.

De asemenea, presedintele PSD a tinut sa sublinieze ca este "o minciuna" argumentul potrivit caruia fara OUG 6 ar fi aparut blocaje in anchetele penale.

"O alta minciuna e legata de blocajul care ar fi aparut in anchetele penale daca nu dadea Ordonanta 6. In primul rand, Ordonanta 6 are in nota de fundamentare o referinta la decizia Curtii Constitutionale, dar in textul ei modifica multe articole din mai multe legi, din codurile penale, care nu au legatura cu decizia Curtii Constitutionale. A fost o ordonanta data pentru a pastra in joc, in campul tactic, Serviciul Roman de Informatii. Asta a fostul rostul Ordonantei 6, data intr-o zi", a mentionat Dragnea, citat de jurnalul.ro.