"Eu nu am vazut nicio proba, nicio dovada care sa vina sa insoteasca aceste afirmatii si domnul Dragnea este obisnuit sa faca lucrul acesta, sa arunce cate o petarda fara sa aduca nicio dovada, doar acea privire fixa in camerele de luat vederi, fara sa aiba nicio clipire atunci cand minte; continua sa manipuleze fara sa dovedeasca acest lucru. Eu cred ca cel care ar trebui sa fie luat la intrebari pentru astfel de afirmatii ar trebui sa fie domnul Dragnea, sa fie luat la intrebari de procurori sau de alte institutii abilitate care sa-i ceara sa dovedeasca ceea ce spune. Pentru ca e a nu stiu cata oara intr-un an si jumatate cand domnul Dragnea arunca acuzatii in stanga si in dreapta fara sa dovedeasca ceva. Si are grija domnul Dragnea sa spuna: domne', eu nu stiu, am auzit, mi-au spus altii.

Dar, haideti sa vedem, haideti sa cercetam de ce nu vine domnul Dragnea cu dovezile respective. De ce trebuie sa vina la televizor sa bage spaima in romani, fara sa aduca nicio dovada", a spus fostul sef al Executivului la Realitatea TV, citat de ziare.com.