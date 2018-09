"Nu demisionez si nici nu am intentia sa demisionez. Cum ati spus si dumneavoastra, este o informatie falsa. Cineva care ar avea de gand sa demisioneze nu ar avea un program incarcat si nu ar avea in program puncte din programul de guvernare sau intalniri in perioada urmatoare cu impact pe plan extern. Deci, categoric nu, nu am de gand sa demisionez, iar daca as fi avut un gand in acest sens, sigur as fi iesit in public si as fi spus acest lucru", a spus sefa Executivului la Antena 3.

Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, considera ca aceata informatie, conform careia premierul ar avea de gand sa demisioneze este "o manipulare disperata" prin care "se incearca acoperirea multor adevaruri care incep sa iasa la iveala", noteaza hotnews.ro.

"O sa fiu mai dur decat de obicei. Stiam ca sunt prosti, acum arata ca sunt si foarte disperati. E o manipulare disperata, nu mai au niciun fel de coerenta in ceea ce emit. (...) Se incearca acoperirea multor adevaruri care incep sa iasa la iveala, in primul rand adevarul despre 10 august care, incet-incet, incepe sa iasa la iveala", a spus presedintele PSD la acelasi post de televiziune.