Carmen Dan a afirmat ca in situatia in care i-ar solicita Comitetul Executiv al PSD, ar renunta "fara absolut nicio rezerva" la functia de ministru de Interne.



"Eu zic ca fiecare are raspunderea lui. Eu cred ca mi-am asumat aceasta responsabilitate si este de datoria mea sa merg pana la capat. Atat timp cat stiu ca nu am gresit, atat timp cat imi cunosc foarte bine limitele mandatului, cred ca este o datorie de onoare sa continui ceea ce am inceput. Pana la urma, ministrul de Interne a fost pus cu votul colegilor din Comitetul Executiv. Din punctul meu de vedere, este singura structura statutara care poate sa-mi ceara sa parasesc mandatul de ministru si credeti-ma ca intr-o atare situatie am sa fac lucrul acesta fara absolut nicio rezerva", a spus ministrul Carmen Dan la RTV.

Intrebata daca a fost supusa la presiuni pentru "a ceda", Carmen Dan a negat.

"Nu, nu a pus nimeni presiune pe mine sa cedez in povestea aceasta, in afara de solicitarea doamnei primar general facuta in CEx nu a existat nicio alta solicitare, nimic, nu am luat cunostinta de vreun punct de vedere exprimat de vreun alt coleg de-al meu din PSD in sensul acesta", a mai declarat ministrul de Interne.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a solicitat pe 1 septembrie, in sedinta Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, care s-a desfasurat la Neptun, demiterea ministrului de Interne, Carmen Dan, ca urmare a evenimentelor care au avut loc pe 10 august la Bucuresti, scrie Agerpres.

Carmen Dan: Nu am fost citata la Parchet

"Nu am fost citata, nu am fost invitata (de Parchetul General in dosarul privind evenimentele din 10 august - n.r.), pentru ca nu m-am clarificat cu citatia, cu invitatia. De exemplu, astazi a fost secretarul de stat pe ordine publica, n-am inteles daca a fost citat sau doar invitat la o discutie, n-am inteles daca e formala sau informala (...). M-a informat in cursul zilei de ieri ca astazi se va duce la Parchet, n-am incercat sa influentez in niciun fel, doar am luat act de aceasta situatie si, asa cum s-a vazut astazi, a si fost", a spus Carmen Dan la Romania TV.

"Pe 10 august a existat o comunicare uzuala si corecta cu serviciile partenere, am facut precizari despre informatiile care s-au primit. Ulterior, dupa 10 august, am retransmis o solicitare catre serviciile partenere si am solicitat daca, dupa analiza, se desprind date sau informatii daca in organizarea protestului sau in spatele organizarii protestului ar fi entitati, ar fi grupuri de persoane sau ar fi structuri cu pregatire de specialitate sau daca au informatii in plus, am transmis rugamintea sa ni le puna la dispozitie. Nu am primit date in plus sau date care sa conduca spre o astfel de situatie", a declarat Carmen Dan.

Ministrul de Interne a precizat, referitor la o posibila implicare in organizarea protestului din 10 august a unor entitati sau grupuri de persoane cu pregatire de specialitate ca pana in prezent nu a primit date in plus care sa conduca "spre o astfel de situatie".Ministrul a afirmat ca nici in ceea ce priveste finantarea organizarii protestului nu a primit informatii suplimentare, dar a adaugat ca a vazut in spatiul public "niste inregistrari" si institutiile statului ar trebui sa faca verificari.

"Nici cu privire la eventualele finantari. Insa, ca si dumneavoastra, am vazut in spatiul public ruland niste inregistrari, niste filmulete si cred eu ca institutii abilitate ale statului trebuie sa se aplece si sa faca verificarile necesare si referitoare la aceste aspecte", a afirmat Carmen Dan.

Secretarul de stat in MAI Gheorghe Nucu Marin a fost audiat, marti, la Parchetul General in dosarul privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august.

Pe 3 septembrie, Parchetul General anunta ca 770 de plangeri penale au fost inregistrate la Sectia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protestul din 10 august.

Pana in prezent, la Parchet au fost audiati ca martori, printre altii, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, viceprimarul Aurelian Badulescu, dar si prefectul Speranta Cliseru.