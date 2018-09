Initiativa cetateneasca, pentru care era necesara sustinerea a cel putin doua treimi din numarul senatorilor, a fost votata prin vot nominal, exprimandu-se 107 senatori "pentru" si 13 "contra" (USR). Sapte senatori s-au abtinut (de la PNL si UDMR).

Potrivit modificarii propuse pentru articolul 48 din Constitutie, "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor".

Pe 1 septembrie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta ca referendumul pentru familie va fi organizat pe 7 octombrie, scrie Agerpres.

De asemenea, plenul Senatului a dat un vot pozitiv si pentru cele doua amendamente adoptate de catre Camera Deputatilor la propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei. Senatorul Serban Nicolae (PSD) a precizat ca este vorba despre amendamente de natura tehnica.



"Fata de initiativa au fost doua amendamente la nivelul Camerei, care nu se refera la textul in sine, al articolului 48, ci sunt de tehnica normativa. Si anume, fata de articolul unic, asa cum a fost supus el dezbaterii Camerei Deputatilor initial, au fost introduse articolele I si II. Articolul I a detaliat faptul ca actuala Constitutie a fost revizuita prin Legea 429/2003, aprobata prin referendumul national organizat in zilele de 18-19 octombrie 2003. Iar articolul II arata ca revizuirea Constitutiei se supune aprobarii prin referendum organizat potrivit dispozitiilor articolului 151 din Constitutia Romaniei, republicate", a explicat presedintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc.

"Pe 21 iulie 2017, in urma unei modificari a Regulamentului Senatului, initiata de senatorul Serban Nicolae, proiectul initiativei de revizuire a Constitutiei, depus in anul 2016 in Senatul Romaniei, a fost transmis, printr-o desesizare inventata sub aspect procedural, catre Camera Deputatilor. Poate ca daca lucrurile ar fi ramas asa, nu am mai fi comentat azi procedura. Dar CCR a pronuntat decizia 431 din 21 iunie 2017, in care a invalidat aceasta inventie juridica (...), a spus ca procedura corecta pentru a vota aceasta initiativa: trebuie exercitat prin vot, la Camera intai sesizata in 2016, care a fost Senatul Romaniei, si apoi la Camera urmatoare", a spus ea.

In debutul dezbaterilor, Iuliana Scantei (PNL) a declarat ca proiectul este "viciat pe procedura" si ca, indiferent de votul acordat in Senat, procedura nu este conforma cu Legea fundamentala. Ea a cerut convocarea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, pentru a stabili ca in dezbaterea acestei initiative Senatul este prima Camera sesizata.Serban Nicolae (PSD) a aratat ca in cazul modificarii Constitutiei nu se aplica procedura utilizata in cazul legilor organice sau ordinare.

"In acord cu decizia CCR, nu suntem in situatia de prima Camera sesizata si Camera decizionala. Camerele se pronunta in mod egal, iar in cazul in care s-ar fi adoptat forme diferite in legatura cu propunerea de revizuire a Constitutiei, atunci s-ar fi ajuns la mediere. (...) In textul constitutional se spune ca proiectul sau propunerea de revizuire se aproba de Camera Deputatilor si de Senat, ordinea fiind data de textul constitutional, aceasta enumerare fiind una care poate sa indice o anumita ordine fara ca una dintre camere sa aiba drepturi superioare celeilalte", a declarat el.

Nicoleta Pauliuc (PNL) si-a exprimat sustinerea pentru initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei, aratand ca "in mod traditional, familia a fost constituita din oameni care si-au unit destinele pentru a trece mai usor, impreuna, peste greutatile vietii".



"Asa am vazut in copilarie, in satul natal, asa i-am pomenit pe batrani, pe bunici si parintii mei, care si-au crescut cum se cuvine copiii, pentru ca asta inseamna traditie, nu-i asa? Avalansa de informatii oferita de era digitala face ca traditiile sa fie uitate, modificate sau abandonate. Tot mai des asistam in public la contestarea unor obiceiuri adanc impamantenite in constiinta nationala, la devieri de la datini si credinte care dilueaza trasaturile specifice ale neamului romanesc. Este datoria noastra sa redam demnitatea acestei institutii fundamentale a oricarei societati: familia. Casatoria nu exclude deloc alte forme de comuniune, doar le separa", a precizat ea.

Serban Nicolae a declarat ca prin modificarea Constitutiei nu se vor crea discriminari fata de familiile monoparentale. El a adaugat ca procrearea se poate realiza doar intre un barbat si o femeie.

"Trei miliarde de barbati fara o femeie nu pot procrea. Patru miliarde de femei fara un barbat nu pot procrea. Si asta nu e o chestiune pe care sa o fixam noi prin Constitutie, printr-o lege data de Parlament. Este o lege naturala, este o lege care vine din Creatie. Eu marturisesc faptul ca eu cred ca exista Dumnezeu si ca el are rol creator. Nu cred in teoria unei mari explozii. Sa nu va suparati pe mine, nu am intalnit nicaieri in lume, in nicio ipostaza, o explozie care sa fie creat ceva, in afara de haos", a spus el.

Daniel Zamfir (ALDE) si-a exprimat convingerea ca in cazul acestei propuneri legislative grupurile parlamentare nu trebuie sa stabileasca modul in care se voteaza.



"ALDE, un partid profund liberal si democrat, nu a impus si nu va impune cum sa voteze vreun parlamentar. (...) La nivel personal va spun cu toata convingerea ca voi vota pentru acest proiect de lege, asa cum imi spune mie constiinta", a declarat el.

"Pentru USR este clar ca nu familia si nici traditiile nu conteaza pentru voi. Tot ce vreti este sa va faceti campanie pe spatele acestui referendum. L-ati amanat de atatea ori si v-ati hotarat sa il organizati tocmai acum, ca sa distrageti atentia societatii de la legile justitiei, de la modificarea Codurilor penale. (...) USR voteaza impotriva modificarii Constitutiei, pentru ca este inacceptabil sa divizam acum societatea romaneasca. Suntem de acord sa cream o societate de oameni demni, care sa se respecte unii pe altii si vrem sa contribuie fiecare dupa mijloacele si puterile lor la ridicarea Romaniei din starea in care a fost adusa de decenii de dictatura si umilinta", a sustinut el.

"De ce un referendum? Pentru ca este legal, constitutional si reflecta competenta nationala in materia legiferarii privind familia si casatoria. Nu este o competenta comunitara. Nu este o competenta care sa tina de UE, este o competenta nationala. A se vedea si recentul aviz adoptat de Curtea de Justitie a UE", a adaugat el.

Vlad Alexandrescu (USR) a apreciat ca in cadrul campaniei pentru modificarea Constitutiei nu s-a vorbit despre "importanta si iubirea familiei, ci despre pericole inchipuite si vrajmasi imaginari". El a adaugat ca modificarea Constitutiei si referendumul reprezinta "un demers populist, acaparat de politicieni" in goana dupa legitimitatea pe care si-au pierdut-o.Titus Corlatean (PSD) a subliniat ca este vorba despre o initiativa civica si a negat ipoteza ca PSD ar fi "confiscat" acest demers. El a adaugat ca opozitia fata de organizarea unui referendum este un lucru "profund nedemocratic".Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Atilla, a explicat ca avand in vedere unele deficiente ale textului legislativ, care puteau fi corectate, unii senatori UDMR s-au abtinut de la vot.

"Este un text care nu este perfect, dar este un text mai bun decat cel actual. In prevederile actuale ale Constitutiei, la art 48 alin. 1, avem un text defectuos, pe care initiativa (...) reuseste sa-l imbunatateasca, dar nu rezolva toate problemele (...) Toti senatorii UDMR sunt de acord cu definitia casatoriei in sensul in care aceasta sa fie consfintita, incheiata intre un barbat si o femeie. Exista insa deficiente in formularea acestui text (...) Se pune un semne de egalitate intre notiunile familie si casatorie, ceea ce este gresit. (...) Oare nu exista familie cand o femeie, ramasa singura din diferite motive, isi creste copiii? Noi credem ca exista familie (...). Trebuia sa se stabileasca foarte clar statutul familiei, casatoriei, concubinajului, a relatiilor intre aceste notiuni si efectele fiecaruia", a spus Cseke Atilla.