"Am citit cu atentie compunerea dumneavoastra. Nici intonatia domnului deputat nu transmite ce trebuie sa transmita o motiune. Inteleg rolul opozitiei in politica si in Parlament, de criticare a puterii, insa ma asteptam ca opozitia sa aiba mai multa responsabilitate. Am remarcat o lipsa totala de argumente rationale. Absenta unor fapte si situatii concrete este pueril acoperita de un joc pueril, sustinut de un joc mediatic", a declarat ministrul Carmen Dan, in plenul Camerei Deputatilor, potrivit news.ro.

Carmen Dan merge pe ideea ca aceste critici sunt constructive in orice democratie, insa nu pe interese politice, meschine, de moment.

"Ma asteptam la intrebari exacte, nu la acuzatii bazate pe opinii mediatice. Este un text care tradeaza o aroganta deosebita. Cred ca parlamentarii opozitiei uita la un moment dat ca asta este o motiune simpla. S-au saturat sa imi ceara demisia. Un amalgam de scenarii, aceasta compunere contine doar pasaje regasite in presa. Constat ca problemele dumneavoastra nu fac referire la rezolvarea unor probleme din minister, ci la demiterea sau demisia mea", a sustinut Carmen Dan, la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, pentru modul in care a fost gestionata interventia jandarmilor din 10 august.