"Nu stiu daca este bine sa vorbim de un scandal. Cred ca e prea mult, poate niste framantari. Dar cred ca orice partid democratic are si momente in care poate anumite framantari sunt mai vizibile si lucrul acesta nu cred ca poate sa ne deranjeze in niciun fel, poate doar sa ne bucure ca vedem ca exista pluralism de opinii", a declarat Tariceanu la Parlament, potrivit jurnalul.ro.

Chestionat daca parteneriatul ALDE cu PSD depinde de pozitia lui Liviu Dragnea la conducerea social-democratilor, Tariceanu a spus ca au stabilit o colaborare care sa mearga inclusiv pe ideea unei coalitii care sa sustina un guvern si care supravietuit in mult mai bune conditii.

"Dinainte de alegerile din 2016, noi am stabilit o colaborare care sa mearga inclusiv pe ideea unei coalitii care sa sustina un guvern. Si, dupa cum vedeti, in pofida tuturor prezicerilor prapastioase, aceasta colaborare a supravietuit in mult mai bune conditii fata de cum probabil v-ati fi asteptat. Viata politica romaneasca, din pacate, schimbarile de parteneri, schimbarile de pozitie politica au fost foarte frecvente, si atunci si noi am fost judecati dupa acelasi tipar. Si lucrurile s-au dovedit ca nu stau asa deloc. Eu privesc viitorul cu seninatate si am convingerea ca alegerile de anul viitor vor reprezenta cu succes pentru noi, iar realizarile pe care le avem in momentul de fata, dupa un an si jumatate de guvernare, ne indreptatesc sa cerem din nou votul cetatenilor".