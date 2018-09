Orban a adaugat ca cererea PSD adresata institutiilor statului de a investiga informatiile cu privire la finantarea externa a protestelor de strada este "o diversiune, o petarda, o incercare de a abate atentia de la vinovatiile evidente ale factorilor decizionali", facand referire in acest sens la ministrul de Interne, la conducerea Jandarmeriei si la prefectul Capitalei.



"Sigur ca trebuie sa cerceteze ceva, sa cerceteze cine i-a platit pe golanii si ultrasii din galerii si din zona interlopa pentru a transforma un miting pasnic, pentru a crea falsa impresie ca exista oameni violenti in cazul unui miting pasnic. Iar aici vinovatii sunt ei. Daca se apuca sa cerceteze, m-as bucura sa cerceteze, pentru ca vor descoperi ca vinovatii sunt ei, cei care au platit astfel de grupuri violente si care le-au si instruit cum sa actioneze in cadrul mitingului. De altfel, cea mai buna dovada ca exista o legatura intre Jandarmerie si aceste grupuri agresive, care au fost introduse in multime, este faptul ca Jandarmeria nu a operat nicio extragere a niciunui grup violent din aceasta multime, lucru care se vede cu ochiul liber in raport", a aratat Orban in cadrul unei declaratii de presa sustinute in urma sedintei Biroului Executiv al PNL.

Orban, despre propunerea de revizuire a Constitutiei privind definirea familiei

Orban a adaugat ca majoritatea parlamentara, in ciuda avertismentelor PNL, nu respecta deciziile Curtii Constitutionale si ca exista riscul reluarii dezbaterilor parlamentare pe tema propunerii de revizuire a Constitutiei, scrie Agerpres.



"In conformitate cu o decizie a CCR, dezbaterea trebuia sa se faca intai la Senat, pentru ca Senatul a fost prima Camera care a fost sesizata, la care s-a depus initiativa de revizuire a Constitutiei, semnata de trei milioane de cetateni romani. Intai trebuia sa se dezbata in Senat, apoi in Camera Deputatilor. Ei intai au dezbatut-o in Camera Deputatilor si ulterior in Senat. Am atras atentia ca exista posibilitatea ca in punctul de vedere exprimat de CCR, care e obligatoriu, pentru ca se va exprima asupra cererii de revizuire, este posibil ca din cauza nerespectarii obligatiilor procedurale care au fost stabilite in decizia Curtii Constitutionale, CCR sa nu valideze adoptarea in Parlament a cererii de revizuire, ci sa puna Parlamentul sa dezbata din nou, asa cum era normal: intai la Senat, apoi la Camera Deputatilor", a explicat liderul liberal.

El a sustinut ca proiectul este blocat de un an la Senat din cauza "relei vointe a majoritatii guvernamentale".

"Parerea mea este ca ei, desi se bat cu caramida in piept ca sustin familia traditionala - Liviu Dragnea si cu Tariceanu -, fac tot ce pot sa boicoteze adoptarea efectiva a acestor modificari constitutionale, cea mai buna dovada fiind boicotul pe care l-au avut in Senat timp de un an de zile, in care nu au pus pe ordinea de zi acest punct pentru a fi adoptat si pentru a se ajunge la referendum", a mai precizat el.

Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie este inscrisa pentru dezbatere si vot pe ordinea de zi de marti a plenului Senatului.

Comisia juridica si Comisia pentru constitutionalitate din cadrul Senatului au adoptat, in urma cu o saptamana, cu 12 voturi "pentru" si 5 abtineri, un raport favorabil pentru aceasta propunere legislativa.