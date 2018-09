Anterior, Victor Ponta a facut publica o fotografie in care Liviu Dragnea este la un eveniment alaturi de George Maior, fostul director al Serviciului Roman de Informatii, in prezent ambasadorul Romaniei in SUA.



"Sunt convins ca toti cei care ieri la televizor au sustinut ca poza respectiva este falsa au fost dezinformati de domnul Dragnea. (...) Era vorba despre doua lucruri: una - ca toate aceasta chestiune ca Dragnea se lupta cu statul paralel este o minciuna de la cap la coada. Nu s-a luptat niciodata in niciun fel. (...) Daca isi dorea intr-adevar domnul Dragnea sa opreasca abuzuri care s-au comis, de doi ani are puterea totala. El vrea sa negocieze doar siguranta sa personala, nu vrea sa pedepseasca abuzurile, sa indrepte legislatia", a spus Ponta.

El a explicat ca aceste fotografii nu sunt de la un eveniment oficial, ci privat, scrie Agerpres.

"Nu era niciun eveniment oficial, era un eveniment privat, pentru ca erau si prieteni, si membri de familie, era la ziua cuiva in septembrie. Uite era si domnul Dincu. Dincu nu avea o pozitie oficiala. Erau persoane care nu au functii. Erau chestiuni private. Nu este nimic ilegal, nu s-a discutat nimic ilegal. De ce minte domnul Dragnea ca a fost, ba nu a fost?", a adaugat Ponta.

In opinia lui Ponta, "nu exista batalia cu statul perpendicular, oblic"

"Este o minciuna prin care domnul Dragnea vrea sa acapareze institutiile statului. (...) Imi aduc minte cat de mult s-a luptat sa vina la ziua lui George Maior. A intrebat de zece ori cand e, unde e, nu cumva sa nu fie invitat. Intamplator, poza nu este de la ziua lui George Maior, este de la ziua cuiva care este nascut in septembrie. Cred ca domnul Ghita a facut fotografiile", a adaugat Ponta.