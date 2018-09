"Am intrat in Parlamentul Romaniei in 2012, si apoi in 2016 , pentru ca am crezut in capacitatea de bun strateg , de bun organizator si mai ales de bun roman a lui Liviu Dragnea. (...) Liviu Dragnea are ca fiecare dintre noi defecte: greseste de multe ori atunci cand isi alege echipa sau prietenii, atunci cand propulseaza si sustine in functii persoane care apoi tradeaza, atunci cand crede intr-un strans de mana sau in negocieri, atunci cand crede in cuvantul unora sau altora, atunci cand alege solutii de compromis in locul solutiilor radicale pentru tradatorii sau securistii acoperiti din partid, sau chiar atunci cand la presiunea unor presedinti de organizatii accepta persoane cu o slaba expertiza in anumite functii importante.

Am vazut in ultima saptamana, un atac mizerabil atat din partea unei doamne , care acum vorbeste dintr-o calitate dobandita tocmai datorita unuia din defectele lui Liviu Dragnea, cat si din partea unor colegi de partid. (...) Stiu, pe unele va pun sotii (care au dosare la DNA si au furat vapoare), pe altii sotiile (ca doar vor sa devina doamne bogate ,din casnice). (...) voi credeti ca actiunea jandarmilor de a apara guvernul (din care si unul, viceprim-ministru face parte) PSD-ului, din care si voi faceti parte, a fost una abuziva", se arata in scrisoarea lui Radulescu, potrivit Realitatea.net.

Scrisoarea lui Catalin Radulescu se incheie prin disocierea de cei care, din punctul lui de vedere, au "tradat".

"Astia sunteti voi? Ati ajuns unde sunteti numai si numai datorita partidului si a celui care a crezut in voi, Liviu Dragnea. Sunteti o rusine pentru noi ceilalti!"