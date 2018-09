”Nu am decis, o sa am o discutie cu colegii mei senatori. Va pot spune, ca partid de factura liberala, intelegem procesul de evolutie si de modernizare a societatii si, in acelasi timp, respectam si optiunile cetatenilor nostri care sunt in favoarea pastrarii traditiilor si respectului fata de reperele moralei crestine”, a spus Tariceanu.

”Este obligatia noastra de a da curs demersului care a fost initiat si care s-a soldat cu un numar semnificativ si reprezentativ de peste 3 milioane de semnaturi care sa ne oblige la un astfel de demers”, a mai spus presedintele Senatului, potrivit News.ro.

Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, in 1 septembrie, liderul PSD, Liviu Dragnea. "In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si s-a stabilit pentru 7 octombrie", a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei Comitetului Executiv National al PSD.