"N-am informatii concrete in acest sens (n.r. - finantarea din exterior a protestului din 10 august). Am vazut ca s-a vehiculat in spatiul public. De foarte multe ori imi pun intrebarea cum se reuseste o mobilizare surprinzatoare a unui numar important de manifestanti, care au fost in Piata, fara sa fi avut vreo tema de revendicare.

Daca ati observat, cei care participau la aceasta manifestare cred ca cei mai multi dintre ei nu aveau o revendicare comuna, ca sa nu spun ca nu aveau niciun fel de revendicare, ci venisera asa, ca la un fel de spectacol, actiune mondena. Si atunci sigur ca imi pun intrebarea daca nu exista ceva in spate, ce se doreste. Sigur, ca aceste intrebari nu mi le pun numai eu si am vazut ca foarte multi analisti isi pun exact aceleasi intrebari, dar un element concret pe care sa vi-l dau acum nu am", a afirmat Tariceanu marti la Senat, potrivit dcnews.