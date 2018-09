"Foarte multe dintre neimplinirile noastre de astazi ca stat se datoreaza nivelului redus de pregatire din administratia publica centrala si locala. Foarte multe chestiuni de genul 'Mi-e frica sa fac asta', de fapt ascund o problema, o carenta de pregatire profesionala (...). Un functionar public, pe langa pregatire profesionala, trebuie sa aiba si onestitate si mai cred ca un functionar public de calitate trebuie sa aiba atasament fata de institutie si fata de statul roman. Din pacate, lucrurile astea au fost uitate si functionarii publici din Romania tin minte doar chestiunea cu stabilitatea pe functii (...). Cred ca trebuie sa abordam foarte serios problema pregatirii oamenilor din administratia publica, pentru ca altfel Romania nu are nicio sansa", a declarat Tutuianu, cu prilejul participarii sale la festivitatea de deschidere a programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici.

In opinia sa, ordonanta Guvernului prin care s-a infiintat Institutul National de Administratie (INA) a fost o decizie corecta.

"Dupa 1990 avem peste tot sectii sau facultati de administratie publica, avem facultati de drept, dar opinia mea, si nu vreau sa supar pe nimeni, este ca nivelul de pregatire al functionarilor publici in multe situatii este departe de cel pe care-l cere viata astazi si de aceea eu cred ca in 2001, cand s-a adoptat ordonanta Guvernului prin care s-a infiintat Institutul National de Administratie, s-a luat o decizie corecta. Decizia incorecta a fost in 2009, cand s-a desfiintat acest institut si a devenit o directie de specialitate in cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, de aceea eu cred ca reinfiintarea acestui institut este un lucru foarte bun, ca pregatirea corespunzatoare a functionarilor publici este foarte importanta si ca fara o resursa umana de calitate nu vom putea sa avem niciodata o administratie publica care sa raspunda provocarilor actuale", a spus Tutuianu, potrivit Agerpres.

El este de parere ca schimbarile tehnologice isi vor pune amprenta asupra administratiei publice. "Probabil ca multe lucruri pe care astazi le consideram normale, cum ar fi ghiseul de taxe si impozite sau, stiu eu, dosarul asa mare cu care te duci sa-ti iei o autorizatie de constructie, vor disparea. Ele vor deveni ghisee virtuale, vom avea cu totul alta administratie", a adaugat Tutuianu.

Florin Iordache, vicepresedintele Camerei Deputatilor, a declarat ca INA este o institutie importanta si foarte necesara pentru Romania, mai ales ca la nivel european exista institutii similare.

Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a mentionat ca tara sa a sustinut implementarea de programe de cooperare pentru formarea functionarilor romani inainte de aderarea Romaniei la UE. Ea a spus ca in fiecare an functionari romani se formeaza in Franta.

Ea a afirmat ca relatia dintre Romania si Franta este cu atat mai fructuoasa cu cat se inscrie in urmarirea construirii unei Europe mai puternice.

Ambasadoarea Frantei la Bucuresti a spus ca profesionalizarea functiei publice nu inseamna numai formarea unor buni specialisti in buget, piete publice sau resurse umane si a afirmat ca peste tot in UE trebuie pregatiti inaltii functionari pentru a integra mai bine problemele europene.

Pavel Nastase, presedintele Institutului National de Administratie, a spus ca printre cursanti se numara si ministrul Turismului. Admiterea la programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici s-a realizat prin concurs national, fiind inmatriculati 100 de cursanti, preciza Ministerul Dezvoltarii Regionale.