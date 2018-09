"Liviu Dragnea a mai deschis un front de lupta. Vrea sa remanieze Guvernul, in conditiile in care e angajat intr-o batalie pe viata si pe moarte cu Gabriela Firea, cu presedintele republicii, cu serviciile, cu procurorii sefi ai marilor parchete si cu o parte a propriilor baroni care o sustin din umbra pe Firea, desi ii jura credinta in fiecare zi lui don Liviu. Remanierea unor ministri nu e doar necesara ci si obligatorie. Eu am cerut-o inca din iunie, imediat dupa caderea motiunii de cenzura impotriva Guvernului. Sunt mai multi ministri care nu au confirmat. Danut Andrusca, ministrul Economiei, Lucian Sova, ministrul Transporturilor, si George Ivascu, ministrul Culturii. Evident ca sunt si altii. Ministrul „Pamblica” (Valentin Popa, ministrul Educatiei) este campionul gafelor dupa premierul Viorica Dancila. Si ALDE ar trebui sa-si faca o evaluare a proprilor ministri, cata vreme niciunul nu a rupt gura targului.

Inlocuirea ministrilor care nu au performat ar neutraliza in parte atacul opozitiei si al presedintelui Iohannis la adresa Guvernului, ar da satisfactie unei parti a societatii nemultumita de activitatea acestor ministri, ar translata atentia, discursul public si presiunea de pe PSD pe alti actori politici sau institutionali. (...)

Desi e angajat in mai multe batalii, care in final or sa-l uzeze si doboare si pe Dragnea, El lider maximo va putea obtine un vot favorabil in CEx privind inlocuirea unor ministri doar daca negociaza cu liderii filialelor de unde provin ministrii remaniabili, pentru ca tot acele filiale sa nominalizeze candidati pentru portofoliile pierdute sau pentru alte ministere", a aratat intr-o analiza Borza.