"Din pacate, este un instrument pe care PSD il foloseste politic. Il scoate de la naftalina de cate ori au de acoperit cate o tema. Ba il voteaza, ba nu il voteaza, tot mai mult comenteaza despre el decat sa faca niste lucruri pentru familie. Nu cred ca aceasta este modalitatea de a rezolva problema pentru toti cei care vor sa sustina o familie formata din un barbat si o femeie, care sa aiba copii, care sa isi poata educa copiii, sa ii duca la scoala, sa poata sa ii trateze atunci cand au probleme de sanatate. Toate lucrurile astea ar insemna sa ai grija de familie in Romania, nu sa modifici o Constitutie fara ca asta sa aiba un impact imediat asupra calitatii vietii in Romania

Eu cred ca cei care intr-adevar se gandesc la familie si vor sa sustina o familie care sa aiba copii si pe care sa ii educe corect ar trebui sa se gandeasca la o serie de politici publice. (...) Ce a facut Guvernul actual ca sa impiedice separarea familiilor dintre un barbat si o femeie care au copii, dintre care un parinte trebuie sa plece sa lucreze in strainatate pentru ca nu are conditii aici si celalalt sa ramana cu copiii sau mai rau cand amandoi trebuie sa plece? Astea sunt problemele familiei si ale familiei traditionale in Romania pe care PSD o vede doar ca pe un instrument de manipulare politica pentru a acoperi alte lucruri pe care doreste sa le faca", declarat Dacian Ciolos, citat de jurnalul.ro.