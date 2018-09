Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, prezent la lansarea campaniei, care a avut loc in Piata Universitatii, a afirmat ca initiativa propune un cadru legislativ care sa permita reinnoirea clasei politice.

"In ultimul an si jumatate foarte multi romani s-au convins ca Romania are nevoie de o alternativa viabila una pozitiva care sa construiasca in Romania si lucrurile acestea se pot face cu oameni corecti, cu oameni competenti, cu oameni competenti in politica si cu legi bune. De aceea aceasta initiativa (...) are ca obiectiv sa propuna un cadru legislativ care sa ne permita ca incet, incet sa reinnoim clasa politica si mai ales sa facem loc in mediul politic pentru oameni care vin deja cu o experienta profesionala, care vin cu o viziune si care stiu foarte bine ce au de facut pentru Romania", a precizat fostul premier, potrivit Agerpres.

Presedintele USR, Dan Barna, a sustinut ca in momentul in care vor intra oameni noi in politica Romania va avea o sansa, "marea problema fiind clasa corupta si incompetenta".

"Marea problema pe care o are Romania este vechea clasa politica corupta si incompetenta care s-a baricadat in spatele zidurilor de la Parlament, in spatele usilor pazite de jandarmi si in spatele barierelor legislative pe care aceasta initiativa pe care o pornim astazi 'Oameni noi' incearca si le va debloca cu siguranta. In Romania este foarte greu sa votezi, in Romania este aproape imposibil sa participi ca simplu cetatean la viata politica. Atat timp cat nu vom rezolva aceste probleme, nu avem nicio sansa sa schimbam actuali lideri de paie sau malefici cu cetateni onesti din societate care chiar vor sa contribuie", a spus Barna.

Campania denumita "Oameni noi" este o initiativa a 17 cetateni romani care este sustinuta de 26 de organizatii civice si patru partide - Miscarea Romania Impreuna, Partidul Actiunea Civica a Tinerilor, Partidul Oamenilor Liberi, Uniunea Salvati Romania.

Printre modificarile propuse in initiativa de reforma a legislatiei electorale se numara revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor, vot preferential pe liste de partid care permit cetatenilor sa voteze persoana si nu lista impusa de partid.

De asemenea, se doreste cresterea numarului de parlamentari care reprezinta diaspora prin aplicarea normei de reprezentare nationala si pentru cetatenii din diaspora, iar pentru cetatenii care traiesc in diaspora dar care au in continuare domiciliul in tara se propune ca ei sa poata sa voteze oriunde in lume pentru circumscriptia in care isi au domiciliul in Romania.

Totodata, se propune scaderea numarului de semnaturi necesare pentru inscrierea in alegeri si eliminarea pragurilor electorale pentru alegerile locale si europarlamentare.