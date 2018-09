"N-am lasat-o niciodata jos (mana - n.r.). Nu numai pentru ea, pentru oricine. Peste destinul meu politic, peste cariera politica a unuia sau a altuia, sunt aceste obiective majore pentru societate. In afara de asta, este fundamental pentru noi, PSD are nevoie acum sa fie concentrat pe ceea ce urmeaza atat in Parlament, cat si in viata publica, atat in ceea ce priveste actiunile guvernamentale, cat si in ce priveste legile la care vom incepe sa lucram. Avem nevoie mai mult ca oricand de concentrare si unitate", a spus Dragnea la Antena 3 intrebat daca ii intinde o mana Gabrielei Firea pentru reconciliere.

Dragnea a spus ca Firea nu poate fi bagata in aceeasi oala cu Victor Ponta si George Maior, care vor sa destabilizeze PSD.

"Este foarte greu sa gasesti oameni de aceeasi teapa sa fie pusi in aceeasi oala. Eu vreau sa va spun ceea ce spun multi colegi din tara, plecand de la primari de comuna, de orase, de municipii, parlamentari, presedinti de organizatii, intr-o asemenea situatie, cand intr-adevar noi am deschis aproape toate fronturile - dar nu se putea decat sa le deschidem pe toate, ca nu puteai unul cate unul, suntem sub un asediu turbat, care nu mai tine cont de legalitate, de constitutionalitate, de nimic -, in aceasta situatie din partid sa inceapa astfel de atacuri, este aproape imposibil de inteles pentru majoritatea colegilor nostri. Va spun cu toata deschiderea, usa mea si dorinta mea deschisa este permanenta pentru dialog si pentru a gasi care sunt acele lucruri care trebuie sa se intample pentru ca supararile sa dispara", a afirmat el, potrivit jurnalul.ro.